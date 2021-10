Caen. Nördik Impakt : la billetterie ouverte et quelques surprises révélées pour les 20 ans

C'est une formule améliorée que Nördik Impakt, festival caennais (Calvados) de musiques électroniques, présente ce jeudi 8 mars 2018 pour fêter ces 20 ans. Première bonne nouvelle pour les fans de l'évènement : la billetterie est ouverte ! Une offre de lancement limitée propose notamment les deux soirées au Parc expos à 40€.

Before et collaborations

Et pour donner l'eau à la bouche, les organisateurs présentent une collaboration exclusive avec deux autres festivals, celui de Dour, et celui de Marsatac, qui fête respectivement leurs 30 et 20 ans. Un artiste de chacune des trois régions travaille à une création exclusive, baptisée Gangue, à découvrir uniquement dans ces trois festivals.

Un avant-goût de ce 20e anniversaire sera également proposé en mai 2018 à l'occasion du festival Jazz sous les Paumiers à Coutances (Manche) : le Nördik s'y invite pour présenter Etienne de Crécy et Dynamic Blockbuster. En juin, une semaine de résidence d'artistes sera aussi organisée avec Skryptöm Collective au Cargö, qui accueillera également, quelques jours avant l'ouverture du festival, une collaboration avec le Centre Chorégraphique de Caen.

• Lire aussi : Étienne de Crécy et Dynamic Blockbuster à la soirée nuit électro de "Jazz sous les pommiers"



A LIRE AUSSI.

Étienne de Crécy et Dynamic Blockbuster à la soirée nuit électro de " Jazz sous les pommiers "

Découvrez la programmation complète de Nördik Impakt 2017