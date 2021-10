Hors Normandie. Alexa, l'assistant vocal d'Amazon rigole tout seul et c'est flippant (son)

Alexa est un assistant intelligent au même titre que Siri sur iOS ou encore Google Assistant.

Depuis quelque temps, il se met à rire, de jour comme de nuit, sans raison, au point de faire peur à certains de ses utilisateurs. Imaginez-vous tenir une conversation tard le soir avec un ami et entendre votre assistant se mettre à rire sans avoir été sollicité... plutôt flippant non ?

En clair, Alexa réagit aux demandes de l'utilisateur notamment grâce à des mots-clés préprogrammés. Une commande existe pour le faire rire : "Alexa, ris" ("Alexa Laugh" en anglais). L'assistant pense entendre cette commande, ce qui déclenche son rire et peut arriver dans n'importe quelle situation, avec n'importe qui, et surtout à n'importe quelle heure !

Voici le rire désormais célèbre en image :





So Alexa decided to laugh randomly while I was in the kitchen. Freaked @SnootyJuicer and I out. I thought a kid was laughing behind me. pic.twitter.com/6dblzkiQHp