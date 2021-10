Colombelles. Fermeture du collège de Colombelles : les parents saisissent la justice

Sur le fronton de la mairie de Colombelles, près de Caen (Calvados) la banderole "Non à la fermeture du collège à Colombelles" a disparu. Mais l'association des parents d'élèves continue de se battre.

"Ça a été dur de s'y remettre après la décision de fermeture du département le 5 février mais on ne lâche rien", explique Jérôme Desforges, un des représentants de l'association.

Un dossier à constituer

Ils ont décidé de constituer un dossier et de le porter devant le tribunal administratif de Caen (Calvados).

Jeudi 8 mars 2018, ils ont rencontré un avocat. Et souhaitent mettre en avant trois choses : "le déni de démocratie car les parents et la mairie n'ont jamais été consultés avant la décision, les chiffres de la croissance démographique et les problématiques physiologiques pour les enfants notamment en termes de transports".

L'association a encore un mois maximum pour porter son dossier devant la justice. "Les précédents ont montré qu'on peut argumenter sur la démographie. Sur le déni de démocratie, c'est plus compliqué. Mais même si on a 1 % de chance, on y va".

Cette action en justice est entièrement menée par l'association, "mais le maire, Marc Pottier nous soutient".

