La population bas-normande de plus en plus vieille !

Une étude révélée par l’Insee indique que dans 30 ans,la Basse-Normandieaura perdu 24.800 jeunes âgés de 10 à 34 ans ! les « forces vives de demain ! L’Orne est le département le plus touché, avec 9 400 jeunes de moins, mais qui aura tendance à augmenter autour de l’agglomération caennaise.

Autre volet de cette étude : le nombre d’étudiants augmente moins vite en Basse-Normandie, qu’ailleurs en France ! L’enseignement supérieur bas-normand principalement concentré à Caen, permet à la capitale régionale de se classer au 20ème rang des aires urbaines les plus fortement étudiantes, alors que la région ne se situe qu’au 19ème rang sur 22, des régions « étudiantes » de France. La Basse-Normandiea accueilli 8 000 étudiants d’autres régions entre 2003 et 2008, mais dans le même temps : 15 000 l’avaient quitté, essentiellement pour rejoindrela Bretagne, l’Île-de-France et les Pays dela Loire.