Hors Normandie. Marie de Troisgot (Manche) gagne une trottinette électrique, dans le HIT QUIZ

Cette semaine, jouez au HIT QUIZ sur Tendance Ouest, tous les soirs dans l'AfterWork, entre 16h et 20h avec Fred. Répondez à un maximum de questions sur les hits et les artistes de Tendance Ouest en 45 secondes, et obtenez le meilleur score de la semaine.