Caen : les rameurs se sont testés en salle !

Avec 200 participants – un nombre beaucoup plus élevé que l'année dernière – et beaucoup de curieux autour, la manifestation a constitué un beau succès populaire pour la Société Nautique Caen Calvados, club support. "On est très contents", souligne son président Daniel Transon, satisfait de la mobilisation des clubs, mais aussi des entreprises (il y avait un challenge inter-entreprises) et des universitaires. Majoritairement représenté, Caen a logiquement empoché le plus grand nombre de récompenses. Sans surprise, la meilleure performance du jour est venue de Camille Leclerc, vainqueur chez les séniors femmes.

"J'avais beaucoup de mal au début sur ergo, je faisais un blocage psychologique, explique la jeune femme. C'est totalement différent de l'aviron, notamment parce qu'on n'a aucune sensation de vitesse. Mais c'est une partie de la sélection pour l'équipe de France, donc je n'avais pas le choix que de m'y mettre. A l'arrivée, j'ai amélioré mon temps de douze secondes par rapport à l'année dernière." En bouclant l'équivalent des 2 000 mètres en 7'13", elle réalise le troisième chrono français parmi les moins de 23 ans. Léa Chatel, "dans le top 10 français chez les cadettes", d'après son entraîneur Matthieu Chapron, et le junior Romuald Thomas se sont également distingués dans les rangs caennais.

Un Manchois a néanmoins volé la vedette aux locaux dans la catégorie séniors. Yoann Bocage, licencié à Carteret a devancé une ribambelle de Caennais en 6'30". Les Cherbourgeois François Schiefer et Thibault Tomazo ont également cartonné chez les cadets. Cette compétition, imposée par la Fédération sur des supports habituellement réservés à l'entraînement, a permis aux concurrents d'évaluer leur condition physique en pleine préparation hivernale. "Ce n'est pas un sport à part entière, juge le président du club d'Hérouville, Alain Ollivier. Beaucoup de sportifs utilisent l'ergomètre dans le cadre de leur entraînement." Les rameurs préféreront toujours l'eau, qu'ils continuent de fréquenter assidument grâce au climat favorable. Les premières compétitions ne débuteront cependant qu'au mois de mars.