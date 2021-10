Rouen. Hockey-sur-glace : les Dragons de Rouen peuvent conclure la série face à Angers

C'est un match décisif auquel assisteront les supporters des Dragons de Rouen (Seine-Maritime). Il se déroulera ce vendredi 2 mars 2018 sur la glace de l'Ile Lacroix. Il s'agira du match 5 des quarts de finale de Play-offs face aux Ducs d'Angers. Début du match à 20 heures.

Et si ce match 5 peut être décisif, c'est parce que les Jaunes et Noirs, hormis une défaite lors du match 2 sur l'Ile Lacroix 3-2, ont déjà remporté trois rencontres. La première lors de l'ouverture de la série, vendredi 23 février 2018 (victoire 4-0) puis, plus récemment, lors des deux rencontres disputées sur la glace du Haras d'Angers en s'imposant 3-0 et 4-2. Ils mènent donc la série trois victoires à une.

Pour ce match, Fabrice Lhenry pourra compter sur le retour du défenseur Richard Stehlik, suspendu lors des deux dernières rencontres.

Comme tout au long de la série, la discipline devrait être la clé de ce match. Les Angevins devront tout donner sur ce match pour continuer dans la série avec un match 6 qui aurait alors lieu dimanche 4 mars 2018 à Angers.

