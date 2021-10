Caen. Pour son "Davos pour la paix", la Région joue la carte des entreprises

Réunis dans l'auditorium du Mémorial de Caen (Calvados) jeudi 22 février 2018, suite à l'invitation du président de la Région Hervé Morin, et du vice-président en charges des affaires européennes et internationales, François-Xavier Priollaud, 70 dirigeants d'entreprises écoutent attentivement la présentation de ce forum pour la paix. "Nous voulons que le Forum mondial Normandie pour la paix ait le même rayonnement que Davos sur l'économie d'ici sept ou huit ans. Nous voulons réunir des chefs d'État, des chercheurs et universitaires, des ONG, pour aborder de grandes problématiques liées à la paix et à la sécurité", expose Hervé Morin.

Et pour faire de cet événement un rendez-vous annuel majeur et une vitrine internationale pour la Normandie, la région fait appel aux entrepreneurs. "Nous avons besoin des entreprises pour réaliser ce pari un peu fou, un des plus difficile pour la région", ajoute le président à l'adresse des chefs d'entreprise.

Un label spécial entreprise

"Associer les entrepreneurs à un événement acteur de la paix dans le monde est doublement pertinent. Il est plus facile d'investir et de commercer dans un monde en paix. D'autre part les entrepreneurs pourront mettre en avant leurs valeurs d'entreprise citoyenne", précise François-Xavier Priollaud. Une labellisation "Entrepreneurs Normandie pour la Paix" sera associée aux entreprises qui soutiennent les différentes actions du forum. "Associer votre entreprise au forum pour la paix est un moyen de dire : 'regardez ce que nous sommes capables de porter en Normandie'. C'est un vrai marqueur de fierté", encourage Hervé Morin. Les contributions financières des entreprises sont également sujettes à d'importantes déductions fiscales. Plusieurs entrepreneurs se sont engagés à contribuer à l'événement aux suites de cette présentation.

Plusieurs entreprises se sont engagées lors de la soirée de lancement. - Robin Bouctot

