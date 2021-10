Un froid glacial arrive, les sans-abri en première ligne

"J'ai de la chance d'être ici au chaud, dehors ça devient impossible à cause du froid": Chafirq, un Afghan de 20 ans, fait partie des quelque 200 migrants majeurs accueillis dans des hangars dans la nuit de samedi à dimanche à Calais.

"Jusqu'à maintenant, c'était tenable. Mais là, on sent que ça va venir", s'est inquiété de son côté René Gauthier, 65 ans, ancien chauffeur-livreur sans domicile depuis 26 ans qui avait une place réservée pour la nuit de samedi à dimanche dans un gymnase de Strasbourg réquisitionné par la préfecture.

Les thermomètres affichaient déjà des températures négatives dimanche matin sur un quart Nord-Est, mais le froid doit encore s'accentuer avec l'arrivée par l'Est dans l'après-midi de masses d'air froid intenses venues de Sibérie.

Ce phénomène connu sous le nom de "Moscou-Paris" va ensuite se propager au reste du pays qui devrait vivre entre lundi et mercredi les journées les plus froides de l'hiver.

Météo France prévoit ainsi entre lundi et mercredi des minimales de -6°C à -10°C sur une grande moitié Est (hors Méditerranée, entre 0°C et -4°C) et de -2°C et -6°C sur l'Ouest, des températures inhabituelles aussi tard dans la saison. Mardi et mercredi devraient être les deux jours les plus froids.

"Mettre tout le monde à l'abri"

En raison d'un vent soutenu, les températures ressenties descendront bien plus bas: entre -12°C et -18°C, voire -25°C en montagne.

La température ressentie, ou "indice de refroidissement éolien", qui peut varier d'une personne à l'autre, dépend de la vitesse du vent, qui vient balayer en permanence la couche isolante d'air chaud que le corps fabrique à la surface de la peau.

Cet épisode de froid a poussé les autorités à déclencher dans 37 départements le plan "grand froid", avec plus de 3.100 places temporaires d'hébergement supplémentaires pour les sans-abri.

"Des consignes très fermes ont été données à l'ensemble des préfets pour qu'ils mettent tout le monde à l'abri, c'est-à-dire qu'on va demander aux maires de pouvoir ouvrir des gymnases, des équipements publics pour que personne ne soit ce soir dehors", a assuré le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb dimanche sur Europe 1.

Interrogé sur les risques de décès, il a répondu "c'est possible, hélas, lorsque les températures atteignent ce qu'on nous prédit".

Un homme de 62 ans qui vivait dans une cabane dans les bois dans les Yvelines a été retrouvé mort vendredi, un décès dû en partie au froid, selon la gendarmerie.

Mais les sans-abri ne sont pas la seule population à risque. Les autorités sanitaires conseillent ainsi de garder nourrissons et personnes âgées à l'intérieur.

Gelures et hypothermie

Pour les autres, il vaut mieux limiter les efforts physiques et bien se couvrir pour éviter gelures, hypothermie, et aggravation d'éventuels risques cardio-vasculaires. Attention également aux risques d'intoxications au monoxyde de carbone.

L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) a elle appelé chacun à limiter sa consommation d'électricité, surtout entre 18H00 et 20H00, soulignant sur Twitter que la production d'électricité lors des pics de froid est "la plus carbonée", avec les moyens de production "les + polluants et les + chers".

Après un mois de janvier historiquement doux, et un début février neigeux, cet épisode de froid, qui serait banal en plein coeur de l'hiver, est notable en raison de sa date. La France n'a ainsi pas connu un tel froid tardif depuis fin février-début mars 2005.

Sur la grande moitié Nord, la "vague de froid" pourrait durer jusqu'à la fin de la semaine, mais le Sud devrait vivre un simple "coup de froid", intense mais plus bref, avec un redoux attendu dès mercredi, accompagné de chutes de neige.

La neige pourrait remonter vers le nord jeudi, mais les prévisions météo ne précisent pas encore l'intensité de cet épisode.

