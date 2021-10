Découverte. Un mois pour découvrir l'architecture contemporaine de Normandie

Du jeudi 1er au samedi 31 mars 2018, le mois de l'architecture contemporaine en Normandie propose un programme riche en aventure et en découvertes. Villes, quartiers, bâtiments, espaces publics s'ouvrent aux regards dans leurs moindres recoins et permettent au public de les découvrir sous un autre jour

Ce mois de découvertes est aussi l'opportunité de mettre en exergue des projets innovants, collaboratifs et locaux Le visiteur devient acteur de la transformation de ces lieux de vie

Visite à vélo

Le Forum et Territoires pionniers, deux structures culturelles régionales coordonnent ces animations. Ensemble, ils ont réussi à mobiliser pas moins de 39 villes qui accueillent ce mois de l'architecture. Parmi celles de l'agglomération caennaise, on retrouve des visites et des rencontres surprenantes et curieuses.

Pourquoi ne pas découvrir par exemple l'architecture à vélo pour une randonnée familiale à la rencontre de la nature sauvage en ville ou bien encore visiter le palais de justice, monument architectural par excellence. La liste est longue : elle est à retrouver sur le site Internet dédié en cliquant ici.

Pratique. Du jeudi 1er mars au samedi 31 mars dans différents lieux à Caen. Entrée libre. Infos au 02 31 24 06 81

