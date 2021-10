Caen. Vague de froid : à quoi faut-il s'attendre en Normandie ?

Le soleil brille peut-être sur la Normandie, mais le thermomètre n'en finit pas de descendre dans les négatifs depuis jeudi 22 février 2018. Et cela est bien parti pour durer : la vague de froid Moscou-Paris doit continuer de s'accentuer dimanche 25 et les températures ressenties vont chuter jusqu'à -17 °C dans certaines régions.

Jusqu'à -6 degrés

En Normandie, de tels extrêmes ne devraient pas être atteints mais sortez quand même les doudounes. Lundi, mardi et mercredi devraient être les journées les plus froides. D'après Météo France, on devrait observer des températures minimales de -2 à -6 °C sur les côtes de la Manche. En journée, les températures maximales resteront souvent voisines de 0 °C.

Prévisions à partir de lundi. - Météo France

Le plan "grand froid" a d'ailleurs été relancé dans l'Eure et la Seine-Maritime.

Couleurs à la mode du moment en #Normandie. Le jaune ! Mais il fera très frais. De fortes gelées dans les terres demain matin.



Le vent d'Est sera sensible et va renforcer la sensation de froid.@NormandieMeteo pic.twitter.com/jAcSkgtt5Y — ❄️Météo B-Normandie❄️ (@NormandieMeteo) 23 février 2018

A LIRE AUSSI.

Tempête de neige et vague de froid aux Etats-Unis