Rouen. Près d'Elbeuf, il agresse les policiers venus l'aider

Accusé d'agression envers des personnes dépositaires de l'autorité publique et de dégradation de bien public, un prévenu a été jugé, mardi 20 février 2018, en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Rouen (Seine-Maritime). C'est à Saint-Pierre-lès-Elbeuf (Seine-Maritime), samedi 17 février 2018, que la police intervient, appelée en assistance par les pompiers. Le prévenu, un jeune homme à peine majeur, vient de faire un malaise à son domicile. Les policiers le trouvent dans un état d'énervement et d'agitation et ne peuvent le maîtriser.

Il est connu des forces de l'ordre car désœuvré et laissé à lui-même, il cumule les excès d'alcool et les infractions de toutes sortes. Il est, ce jour-là, sous l'effet d'une trop grande quantité d'alcool absorbé. Les policiers décident de l'emmener en cellule de dégrisement pour le mettre à l'écart. Mais il se débat, porte coups et crachats au visage des fonctionnaires de police et il dégrade vitres et équipement du fourgon qui l'emmène, puis il refuse la prise de sang qu'on lui impose. Les policiers agressés se verront octroyer un jour d'incapacité temporaire de travail.

Victime de "trous noirs"

Finalement calmé, il reconnaît être agressif quand il a bu et se dit victime de "trous noirs" qui altèrent sa mémoire. Le jeune prévenu est connu pour être à la dérive, manquant cruellement d'attaches familiales. Il est aussi suivi par un éducateur depuis un an. À son casier judiciaire, une mention est déjà portée pour outrages à l'autorité publique et vols, alors qu'il était encore mineur, il y a six mois.

Pour la partie civile, "les conséquences sont multiples pour les victimes". Pour le ministère public, "ce déchaînement de violences est inexcusable". La défense du prévenu souligne que "les carences éducatives et affectives le perturbent". Reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, il est condamné à six mois de prison ferme et le tribunal prononce son maintien en détention.