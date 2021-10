Noël à Flers dans le magazine "Capital" de M6, dimanche 18 décembre

Une manne que les commerçants vont tout faire pour capter car pour la plupart d’entre eux, Noël est LE rendez-vous à ne pas manquer. 60% de leur chiffre d’affaire annuel se joue parfois en un mois. Jouets, Hi-tech ou alimentaire, quels rayons seront les plus courus ?

Petites boutiques, supermarchés ou centres commerciaux, comment se préparent-ils et se battent-ils pour nous séduire ? Enquêtes, reportages et plateaux sur le terrain pour tout connaître des secrets de ce Noël 2011, dimanche 18 décembre, dans le magazine Capital, sur M6.

Pendant un mois et demi, la magazine a installé ses caméras à Flers. Voici comment M6 présente le sujet tourné dans la capitale du Bocage:

"Flers est une ville de taille moyenne dynamique, comme il en existe des centaines en France. Mais ici, la bataille que se livrent les commerçants au moment de Noël est particulièrement féroce, entre l’un des hypermarchés les moins chers de France et un centre-ville qui rivalise d’inventivité pour le contrer.

Capital a suivi les Gauthier, père et fils, qui gèrent depuis une quarantaine d’année le centre Leclerc et qui sont bien décidés à cartonner cette fois encore. Face à eux, la CCI et la ville ont embauché une super VRP chargée de doper les commerces du centre et qui ne manque pas d’imagination pour attirer les consommateurs. Jouets, chocolats, livres ou encore bijoux, la bataille de Noël se joue sur chacun de ces rayons. Comment les différents commerces de la ville font-ils pour se démarquer ? Entre les préparatifs, l’approvisionnement et la compétition entre magasins, Capital plonge dans les coulisses des fêtes de Noël."