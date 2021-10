Le Bocage s'illumine

L'idée remonte aux années 80 ... pour égayer la campagne à l'occasion des fêtes de fin d'année, un groupe d'amis créé le concours des Villes et Villages Illuminés, dans le Bocage.

Et la mayonnaise a pris. Un immense succès. Dès la 1ère année, des centaines d'autocars de curieux, venus de tout l'ouest de la France, et parfois de beaucoup plus loin...

16 ans après, les cars sont moins nombreux. Mais les curieux sont toujours là, désormais davantage en voitures indivielle.

Et le concours est toujours là; les ampoules à incandescence sont remplacées par des Leds, moins énergivores, mais la passion est intacte.

Cette année encore: une centaine de communes du Bocage vont s'affronter pour tenter de remporter des "sapins d'or", fierté des artisans de ce rêve gratuit offert aux visiteurs de toute une région.

Et comme tous les 2 ans, cette année, c'est aussi la "Fête de la lumière": défilé de chars illuminés, dimanche 11 décembre en soirée, dans les rues de Flers.