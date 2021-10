Bagnoles de l'Orne Normandie. Franck Quinton, une étoile dans le Mag

Il est l'un des trois chefs étoilés de l'Orne. Cette étoile, il l'a obtenue en 1998 et ne l'a jamais perdue. Franck Quinton aux fourneaux du Manoir du Lys, à Bagnoles en Normandie, cuisine sa région depuis 1991, dans un établissement jadis dirigé par ses parents et aujourd'hui, toujours géré en famille, aux côtés de sa sœur, son épouse et son beau-frère, chef sommelier, dont la cave "est l'une des réputées de l'ouest de la France". Lui, c'est sa forêt, la forêt des Andaines, au cœur de laquelle il pratique son art, c'est cette forêt qui l'inspire. Un "cuisinier nature", c'est ainsi qu'il se qualifie lui-même.

La Normandie dans l'assiette

Comme beaucoup de grands chefs, Franck Quinton cuisine les produits de son terroir et de son territoire. Ainsi il loue "la richesse" des produits cidricoles du Domfrontais et des fromages de Normandie. Et puis, il va, lui-même, "jusque dans le jardin" de ses producteurs pour trouver les meilleurs produits. Enfin, il y a encore la forêt, cette forêt dans laquelle, il trouve les champignons de son fameux macaron, un dessert unique en son genre, l'une vedette de la carte du manoir.

Rencontre avec le chef étoilé Franck Quinton

