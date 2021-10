Chaud devant, chaud ! 

Préparation : 20 mn et cuisson : 20 mn



Ingrédients :

400 g de beaufort

400 g d’emmental de Savoie

60 cl de vin blanc de Savoie

1 baguette

1 pain de seigle

1 pain de campagne

1 gousse d’ail

1 cuillerée à café de fécule

Poivre du moulin

Noix de muscade moulue



Détaillez le beaufort et l’emmental en petits cubes ou en lamelles. Coupez les pains en cubes de 2 cm de côté. Réservez 1/2 verre de vin banc pour délayer la fécule.

Frottez une cocotte ou un caquelon en fonte avec la gousse d’ail épluchée. Versez-y le reste du vin blanc et faites chauffer sans porter à ébullition.

Quand le liquide est mousseux, ajoutez les fromages, faites cuire sans cesser de tourner avec une spatule. Assaisonnez de poivre et d’une pincée de muscade moulue.

Quand le mélange est bien chaud et commence à filer, ajoutez la fécule, continuez de tourner en réduisant le feu.

Préparez un réchaud de table pour maintenir le fromage bien chaud, disposez les différents pains et dressez le caquelon au centre des convives qui tremperont des petits cubes du pain de leur choix dans cette fondue onctueuse.