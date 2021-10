Les blockbusters de 2012 au cinéma

De nombreux films, cette année encore, seront adaptés de romans, de pièces ou de comédies musicales. C'est le cas de la pièce Rock of Ages adaptée à l'écran avec Tom Cruise ou encore la comédie musicale adaptée de l'oeuvre de Victor Hugo, Les Miserables, dans laquelle on retrouvera Hugh Jackman et Anne Hathaway.



Une nouvelle adaptation de Gatsby le Magnifique remettra au goût du jour le film de 1974 adapté du classique de F. Scott Fitzgerald, cette fois avec Leonardo DiCaprio dans le rôle titre et Carey Mulligan, sous la direction de Baz Luhrmann (Moulin Rouge).

On découvrira aussi le tout dernier volet de la saga d'épouvante Resident Evil 5, mais aussi The Bourne Legacy (sans Matt Damon cette fois), ou encore Total Recall avec Colin Farrell dans le rôle précédemment détenu par Schwarzenegger. Quentin Tarantino fera aussi son grand retour avec une idée originale, le film Django Unchained, avec (encore lui) Leonardo DiCaprio, Christoph Waltz et Sacha Baron Cohen.

Voici quelques films à gros budget qui devraient faire l'actualité dans les prochains mois:

Hunger Games

Date de sortie: 23 mars à travers le monde

Le premier volet de cette série de films aimerait bien remporter le même succès que Twilight. L'intrigue du film, inspirée du premier roman de la trilogie éponyme à succès de Suzanne Collins, se déroule dans le monde post-apocalyptique de Panem et porte sur une compétition sanguinaire et télévisée opposant des ados garçons et filles dans un combat jusqu'à la mort. Au casting: Jennifer Lawrence (X-Men: Le Commencement, Winter's Bone) et Josh Hutcherson (Tout va bien, The Kids Are All Right, Voyage au centre de la terre).

facebook.com/thehungergamesmovie

La Colère des Titans en 3D

Dates de sortie: 18 mars en Australie, 22 mars en Russie et 30 mars à travers le monde

Sur fond de mythologie grecque, ce film n'est autre que la suite du Choc des Titans sorti en 2010. On retrouve Sam Worthington dans son rôle de Persée, ainsi que Ralph Fiennes en Hadès et Liam Neeson en Zeus.

Avengers en 3D

Dates de sortie: 25-27 avril en France, au Royaume-Uni et sur d'autres marchés, 1-4 mai à travers le monde

L'équipe de superhéros Marvel se retrouve pour sauver le monde d'une invasion extraterrestre. Au casting: Robert Downey Jr. en Iron Man, Mark Ruffalo en Hulk, Chris Hemsworth en Thor, Chris Evans en Captain America, Scarlett Johansson en Veuve Noire et Samuel L. Jackson en Nick Fury.

marvel.com/avengers_movie

Dark Shadows

Dates de sortie: 8 mai en France, puis à travers le monde le 11 mai

On retrouvera, dans le dernier conte gothique signé Tim Burton, Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Chloe Grace Moretz, Michelle Pfeiffer, Christopher Lee et Alice Cooper, qui réinterprèteront à leur manière la série américaine des années 1960 peuplée de vampires, de monstres, de sorcières et autres fantômes.

Men In Black 3 en 3D

Dates de sortie: 20 mai en Australie puis à travers le monde du 23 au 25 mai

Tommy Lee Jones et Will Smith reprennent leurs rôles d'Agents K et J dans le troisième volet de cette comédie de science fiction. Il aura fallu attendre une décennie avant que Barry Sonnenfeld réalise la suite des deux premiers épisodes. Josh Brolin (True Grit) et Emma Thompson figurent aussi au casting.

meninblack.com

Blanche-Neige et le chasseur

Dates de sortie: 30 mai - 1er juin

Avec Kristen Stewart dans le rôle de Blanche Neige, Chris Hemsworth (Thor) en Chasseur et Charlize Theron en Méchante Reine, cette version du conte des frères Grimm est plus gothique et sérieuse que l'autre Blanche Neige qui sortira en mars, la comédie of Mirror Mirror avec Julia Roberts.

snowwhiteandthehuntsman.com

Prometheus

Dates de sortie: 30 mai - 1er juin au Royaume-Uni, en France et sur d'autres marchés, du 7 au 9 juin à travers le monde

Le dernier polar d'épouvante de Ridley Scott est composé d'une belle brochette d'acteurs: Michael Fassbender, Noomi Rapace et Guy Pearce qui forment une équipe d'explorateurs devant se battre pour sauver la Terre, dans les années 2090. Ce film était à l'origine un prequel à Aliens.

The Amazing Spider-Man en 3D

Dates de sortie: 30 mai au Japon, puis à travers le monde du 3 au 6 juillet

C'est Andrew Garfield (The Social Network) qui reprend le rôle de l'homme araignée de la franchise à succès DC Comics, il incarne un jeune Peter Parker aux côtés de Emma Stone dans le rôle de Gwen Stacy et Rhys Ifans en méchant Lézard.

theamazingspiderman.com

The Dark Knight Rises

Dates de sortie: 18-20 juillet en Amérique du Nord et en Europe, 25-27 juillet à travers le monde

Christian Bale reprend son rôle de Batman/Bruce Wayne dans ce troisième volet de la trilogie signée Christopher Nolan. Au casting : Tom Hardy et Joseph Gordon-Levitt (Inception), Gary Oldman (La Taupe), Marion Cotillard, Morgan Freeman...

thedarkknightrises.com

Skyfall

Dates de sortie: 24-27 octobre en France, au Royaume-Uni et sur quelques marchés, puis du 31 octobre au 2 novembre en Europe et Asie, le 9 novembre en Amérique du Nord

James Bond est de retour avec Daniel Craig dans la peau de 007, mais la loyauté de l'agent envers M est remise question suite à une attaque perpétrée contre le MI6. Le film est réalisé par Sam Mendes (Noces rebelles), Javier Bardem, Judi Dench et Ralph Fiennes figurent aussi au casting.

skyfall-movie.com

Twilight - Chapitre 4 : Révélation 2e partie

Dates de sortie: 14-16 novembre à travers le monde

Ce dernier chapitre de la saga vampirique Twilight viendra clore une franchise à succès et présentera la résolution tant attendue de cette épopée adaptée des romans de Stephenie Meyer. Au casting: toujours Kristen Stewart, Robert Pattinson et Taylor Lautner dans leur triangle amoureux.

breakingdawn-themovie.com



Bilbo le Hobbit : un voyage inattendu en 3D

Dates de sortie: 12-14 décembre à travers le monde

Le premier des deux opus de l'adaptation très attendue de l'histoire de Bilbo Sacquet par Peter Jackson emmènera le hobbit dans une quête héroïque pour reprendre le Royaume perdu des nains d'Erebor, conquis par le dragon Smaug. Au casting: Ian McKellen, Cate Blanchett, Elijah Wood, Andy Serkis, Hugo Weaving et Luke Evans (Robin des Bois, Le choc des Titans).

thehobbitblog.com; facebook.com/PeterJacksonNZ