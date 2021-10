Vire : inquiétudes des salariés de Mécacorp

Les conditions de travail se détériorent. En 2009, le groupe jugeait le site trop diversifié. Il supprimait l'emboutissage et l'extrusion d'où 38 licenciements. En juillet 2011, fin de l'injection avec le départ de 24 personnes et 4 millions de chiffre d'affaires en moins.

Selon la CFDT, les machines auraient 50 ans et le personnel manquerait toujours de formation, contrairement à ce qui avait été annoncé. "Mécacorp travaille à 50 % pour PSA, et Fiat donne encore six mois de fabrication, et après ?". Ce mois-ci, les salariés connaîtront deux jours (ou plus) de chômage. "Après les belles promesses, on se sent abandonné à notre propre sort par la direction générale". Les délégués syndicaux voit en leur situation un “papier-collé” de celle d'Honeywell.