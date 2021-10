Caen. Duathlon de Caen : c'est le moment de vous inscrire

Le dimanche 18 mars 2018, sur le cours Koenig, le duathlon de Caen (Calvados) revient pour sa quatrième édition, organisée par le Caen Triathlon. Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes sur le site du club.

Athlètes et sportifs moins aguerris

Le duathlon est un sport enchaîné et dérivé du triathlon. Il combine une épreuve de course à pied et une épreuve de cyclisme. Une des particularités du duathlon de Caen est de mélanger les meilleurs athlètes régionaux avec des sportifs moins aguerris.

Les inscriptions sont limitées à 200 participants par épreuve et 120 enfants par épreuve.

Pratique. Inscription sur le site : www.caentriathlon.fr

