380 millions d'euros : vote du budget du conseil général de l'Orne ce lundi

La dernière session plénière de l’année, au Conseil Général de l’Orne ce lundi, avec le vote du budget 2012. Un budget où les dépenses sociales sont une spirale sans fin : un peu plus de 4000 allocataires du RSA dans l’Orne en 2009 . Ils sont près de 5500 cette année. Pour ce RSA, 30 millions d’€ avaient été prévus pour 2012. C’était lors du débat budgétaire de l’automne, mais il faut déjà prévoir un rallonge de près de 500.000€. Concernant les investissements, ce sont les travaux dans les collèges, mais aussi les chantiers routiers qui sont les plus gros consommateurs de crédits ! 11 millions d’€ pour continuer les travaux sur la mise à 2x2 voies de la route Argentan/Flers : sur une nouvelle section, entre Landigou et Durcet. 4 millions pour l’axe Flers/Condé sur Noireau : pour la section entre St Georges des Groseilliers et le Pont de Vère. Mais aussi 9 millions d’€ pour plusieurs chantiers, dont le renforcement de la départementale 326 pour l’accès au centre de stockage des ventes de Bourses … et pour la création d’un carrefour : pour l’accès au futur centre de stockage de Nonant le Pin. Au final, un budget départemental total, de près de 380 millions d’euros !!