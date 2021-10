Rouen. Une jeune Rouennaise à Hollywood pour "les jeux olympiques" de la scène

Elle chante du matin au soir, et du soir au matin. Mélissa Sermonne, jeune Rouennaise de 21 ans est étudiante en histoire et passionnée de chant. Sur les traces d'une autre Rouennaise qui a participé à la compétition l'an passé, elle se lance dans l'aventure du casting des World championship of performing art (WCOPA). C'est en quelques sortes les jeux olympiques des arts de la scène. La compétition réunit à Hollywood des artistes de plus de 60 pays dans différentes catégories : le chant, la magie, le cirque, le théâtre ou encore le mannequinat.

La jeune artiste envoie une vidéo puis passe avec brio les différentes étapes du casting français, organisé à Paris par l'académie des étoiles. À chaque fois, 60 secondes pour convaincre en interprétant Love on the brain de Rihanna et Show must go on de Queen, puis All I ask d'Adèle en demi-finale. C'est ce titre qui lui permet d'intégrer l'équipe de France qui doit s'envoler à Hollywood pour les WCOPA, du 3 au 15 juillet 2018. "Comme tout casting, on est un peu stressée, mais une fois sur scène, tout va mieux".



Le rêve Hollywoodien

D'abord danseuse classique, puis joueuse de piano, Mélissa s'est ensuite naturellement dirigée vers le chant, à 12 ans. Elle prend des cours dans une école rouennaise avant de rejoindre le conservatoire pour un an, puis de suivre les conseils d'une coach vocale, Catherine Anconina. La pratique, c'est dès qu'elle le peut dans son appartement, et avec sa sœur qui l'accompagne au piano.

"Ce casting, c'est une chance inouïe", sourit la jeune artiste qui a toujours gardé dans un coin de la tête l'ambition de faire du chant son métier. "Peu importe l'issue du concours, y aller, c'est déjà une victoire", dit-elle aussi. Car à Hollywood, Mélissa aura l'occasion de se produire devant des professionnels du secteur avec comme enjeu, des bourses pour des écoles américaines ou encore des sessions en studio. En attendant, Mélissa en appelle à la générosité avec une cagnotte sur leetchi pour pouvoir financer son voyage aux États-Unis et les frais d'inscription au concours.

