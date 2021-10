Mondeville. Près de Caen, un livreur de colis en détourne soixante-neuf

Frédéric Cointo âgé de 44 ans a été jugé pour vols en récidive le mercredi 7 février 2018 par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados). Les faits datent de fin mai à début octobre 2017 à Mondeville.

Enquête interne suite à des réclamations

La poste qui fait appel à une société de livraison en sous-traitance reçoit de nombreuses réclamations de clients qui n'ont pas reçu leurs colis. Il est alors constaté que ces manquements correspondent au planning d'un certain chauffeur. Suivi, ce dernier est alors pris sur le fait.

Les colis volés contiennent aussi bien de la haute technologie et de la maroquinerie de luxe, que des chaussures, du café... Le préjudice s'élève à 7 080 €. Le prévenu explique son geste par un grand nombre de crédits lui occasionnant de gros problèmes financiers. "J'arrêtais mon camion, je mettais les colis derrière un transformateur et je venais les récupérer avec mon véhicule personnel". D'après lui ce "commerce" lui aurait rapporté 2 000 €.

Abus de confiance, contrefaçons et vols

L'homme n'en est pas à son coup d'essai car il a déjà été condamné pour abus de confiance, contrefaçons de chèques et vols. La poste qui a perdu un gros client et dont l'image est fortement dégradée se constitue partie civile.

Le tribunal entérine les réquisitions du procureur et condamne Frederic Cointo à huit mois de prison dont quatre mois ferme, ainsi qu'à la révocation d'un sursis de deux mois. S'y ajoutent 3 000 € d'amende, 7 080 € de préjudice matériel et plus de 7 800 € de dommages et intérêts.

