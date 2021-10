Saint-lô en fête, Mathieu Johann heureux

Ce samedi 3 décembre :



MISS SAINT-LÔ, ce soir à 20h30 / Les 22 prétendantes au titre de Miss Saint-Lô sont prêtes à affronter les 400 spectateurs de la Salle Allende ! Dans la soirée vous pourrez aussi découvrir une chanteuse talentueuse Liza Foulatier et admirer le défilé professionnel. Présence EXCEPTIONNELLE du mannequin Laura Tanguy (2ème dauphine de Miss France 2008, et Miss France 2008 (remplaçante de Valérie Bègue).

Demain, dimanche 4 décembre :



Les Foulées Saint-Loises créent l'événement... Les coureurs vont s'emparer de la ville. Les enfants, s'emparent, eux, des jeux gonflables sous la halle. Pendant ce temps se préparent deux gros spectacles :



LES FRERES STEY / Les motards de l'extrême, à 30 mètres de hauteur...

Artistes funambules depuis plus de 8 générations, à pied et à moto sur un câble de 14 millimètres sans filet ni ceinture de sécurité à plus de trente mètres de hauteur. Un show exceptionnel, gratuit, sur la Place de la Mairie, 15 h.



LA VÉRITABLE HISTOIRE DES RAVIOLI / Du théâtre en plein air, à la sauce circassienne.

Rassemblez tous les ingrédients (un grand père un peu borné, un fils autoritaire, une sage tante, une fille comptable et des mioches...) dans une roulotte, faîtes chauffer le tout sous la lumière des projecteurs, et découvrez une famille attachante, résolue à faire face à la crise économique en jouant l'histoire de sa vie à la sauce circassienne. Square de la Rue Piétonne, 16h45. Gratuit.

Mathieu Johann était donc parmi nous ce matin. Très en forme et heureux ... Et pour cause, son bébé est né comme il aime le dire. "Machine à rêves" est sorti ce matin. Il s'agit de son deuxième album. Vous pouvez l'écouter en téléchargement légal sur iTunes et sur Amazon. La surprise du jour : Il est déjà disponible à Planet R à Saint-Lô. Allez vite l'acheter, c'est une merveille ! Bravo Monsieur l'artiste !

