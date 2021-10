Sainte-Mère-Église. Armes historiques : la création d'une "carte de collectionneur" sur la bonne voie

Ces dernières semaines, le Sénat et l'Assemblée Nationale ont tour à tour validé la transposition d'une directive européenne qui renforce le contrôle du commerce et de la circulation des armes à feu, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

Menace sur le 75e anniversaire ?

Une loi qui inquiète les collectionneurs d'armes historiques et reconstituants, notamment les passionnés du Débarquement en Normandie de 1944. Plusieurs associations ont lancé une pétition en ligne. D'autant que depuis quelques années, elles affirment que les collectionneurs font face à "une recrudescence de contrôles, d'arrestations, de gardes-à-vue, de rétentions douanières et de perquisitions au domicile et sur le lieu de travail". Une situation qui conduit même certains d'entre eux à envisager de "boycotter les différentes commémorations du centenaire de la victoire de 14-18 et du 75ème anniversaire de la Libération".

Une carte de collectionneur

Interpellée par plusieurs députés à l'Assemblée Nationale mercredi 31 janvier 2018, la secrétaire d'État en charge du dossier, Jacqueline Gourault, estime que "leurs inquiétudes ne sont pas fondées, le projet de loi ne retire aucun droit aux collectionneurs". Elle s'est engagée à publier au Journal officiel un décret d'application qui conduirait à mettre en place une "carte de collectionneur", avant la mi-septembre 2018.

"Cette carte est prévue dans la loi depuis 2012 mais le décret d'application n'a jamais été publié" rappelle Philippe Gosselin, député Les Républicains de la Manche. Plutôt confiant, il estime que dans ce dossier, il faut faire preuve de bon sens :