Dans deux ans, 2 500 fauteuils de cinéma sur les Rives de l’Orne à Caen

Les initiateurs du futur cinéma Pathé, qui ouvrira dans le nouveau quartier des Rives de l’Orne à proximité de la gare, ne savent pas encore de quoi il sera constitué. “Nous serons fixés d’ici à l’été prochain, mais nous savons déjà que nous pourrons compter sur un total de 2 500 fauteuils”, indique Yves Lecesne, directeur du Pathé Lumière qui fermera ses portes en centre ville dès que la nouvelle structure ouvrira. “J’aurais bien aimé avoir deux salles de plus, mais nous n’avons pas obtenu l’accord de la commission départementale d’aménagement commercial”.

Fauteuils plus espacés, meilleurs écrans, parking souterrain

L’autre certitude tient à la qualité du matériel qui sera installé. L’enseigne Pathé entend offrir aux cinéphiles les meilleurs écrans, éléments de sonorisation et projecteurs du marché. Une disposition plus espacée des fauteuils améliorera également le confort du spectateur. “Au Pathé Lumière, les rangs sont disposés tous les 90 cm. Au moins 1,20 m les séparera dans notre nouveau cinéma. Et en matière d’accessibilité, la clientèle disposera à proximité d’un parking souterrain de 900 places”.

Côté programmation, les films proposés seront très semblables à ceux qui le sont actuellement en centre ville. Seule leur quantité gonflera, à la faveur d’un plus grand nombre de salles, mais aussi grâce aux projecteurs numériques qui remplaceront leurs ancêtres analogiques diffusant en 35 mm.

En matière d’emploi, l’ouverture du Pathé générera peu de créations selon la direction, la généralisation du numérique poussant les cinémas à réduire le nombre de techniciens.