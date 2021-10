Exposition. Des photos géantes exposées au scriptorium de Caen

Pour cette seconde édition, Surface sans Cible choisit à nouveau l'originalité en exposant des images dont la taille n'est pas commune. Dans l'exposition présentée au scriptorium de Caen (Calvados) du jeudi 8 février au samedi 3 mars 2018, chaque photo mesure environ 6m²

Et c'est grâce à la nouvelle technologie que cette prouesse est possible. Tout est dans le titre pour cette expo, à la fois dans la forme et dans le sens donné aux photos !

Le public partie prenante

Comme l'an dernier, l'association a sollicité le public pour que celui-ci envoie ses photos sur le thème "géant". La photo retenue sera agrandie pour s'ajouter à celles des photographes du groupe. Une image qui sera dévoilée au moment du vernissage qui aura lieu le samedi 10 février 2018. Mais les autres photos ne seront pas en reste puisqu'elles seront projetées au sein du dispositif scénographique.

Pratique. Du jeudi 8 février au samedi 3 mars au Scriptorium de l'hôtel de Ville. Gratuit.

