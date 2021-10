Suppression des arrêts des trains au Theil sur Huisne : manifestation au Mans

Le 11 décembre prochain, la SNCF bouleversera la plupart des horaires de ses trains. Certains arrêts en gare seront supprimés … et comme à chaque fois, les usagers ont l’impression d’être « pris en otage » par le transporteur ferroviaire qui se moque bien de savoir s’ils devront partir plus tôt de chez eux, chaque matin … et s’ils rentreront plus tard le soir !… Une réunion du comité de la ligne SNCF Nogent le Rotrou/ Le Mans se déroulera ce mercredi après midi. Elle concerne notamment la gare ornaise du Theil sur Huisne, où quelques 250 personnes avaient manifesté samedi dernier leur désaccord avec les décisions du transporteur ferroviaire dans ce bassin, qui est le second pole industriel de l’Orne avec quelques 1 500 salariés. Les élus, les usagers appellent à une manifestation : ce jeudi après midi à 16h45, devant la Maison des Services Publics du Mans.