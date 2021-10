Saint-Lô. Les deuxièmes grandes marées de l'année : coefficient jusqu'à 109, mais attention aux dangers de la mer !

Ce sont les deuxièmes grandes marées de l'année 2018 sur le littoral de la Manche, de jeudi 1er février jusqu'au samedi 3 février 2018.

Jeudi 1er février en soirée et vendredi 2 février au matin, le coefficient est maximum avec 109 et un marnage de 13,50 mètres. Les coefficients atteindront 106 et 103 samedi 3 février.

Spectacle naturel majestueux

Cette période permettra de voir et revoir le Mont-Saint-Michel redevenir une île et de profiter d'un spectacle naturel sur le littoral.

Un coefficient de marée de 109 est attendu ce soir et demain matin. #Manche #Normandie #MontSaintMichel https://t.co/3oUZiwlIrn — La Manche Libre (@lamanchelibre) February 1, 2018

Attention aux restrictions de pêche à pied

Ces grandes marées sont aussi l'occasion de s'aventurer sur l'estran pour les amateurs de pêche à pied, mais attention aux restrictions de pêche :

• Interdiction de pêche dans le sud de la Baie du Mont-Saint-Michel (Manche), à partir des pêcheries situées au sud de Champeaux (concerne partiellement la commune de Champeaux et les communes de Saint-Jean-le-Thomas, Dragey-Ronthon, Genêts, Beauvoir et Le Mont-Saint-Michel).

• Par ailleurs : une interdiction est en vigueur pour tous types de coquillages à la pointe du Roc à Granville pour préserver la ressource, la pêche des coques est interdite à certaines périodes de l'année, dans la baie des Veys. Renseignements sur le site de la préfecture de la Manche.



Les règles de sécurité élémentaires

Les pêcheurs à pied sont aussi appelés à la plus grande prudence, et de consulter avant toute sortie en mer ou sur le littoral : la météo, les coefficients et horaires de marée.

• de ne pas sortir seul et d'informer ses proches de ses intentions au préalable (heure de départ et si possible de retour) ;

• de disposer d'un moyen de communication pour alerter les secours (téléphone portable - n° 196 - ou radio VHF) ;

• de rester à proximité d'un point de repli et de conserver un point de repère visuel sur le littoral (en montant, la marée peut modifier considérablement la perception de l'environnement) ;

• de se méfier de la brume et du brouillard ;

• en cas de doute ou de méconnaissance des lieux, de ne pas s'engager sur l'estran.



Si vous êtes victime ou témoin d'un événement en mer, vous contactez le Cross, qui est en charge des opérations de secours en mer, au 196.