Littérature. Victor dans la ville

Pour sa 3e édition, le festival de lecture à voix haute Victor dans la ville investit des lieux liés au savoir-faire à Rouen et dans l'agglomération et propose une sélection de textes en lien avec ces lieux du 26 au 28 janvier. Alain Fleury directeur artistique de l'évènement nous présente l'évènement:

En quoi consiste l'évènement?

"En créant cet évènement gratuit, j'ai souhaité fédérer par la lecture. Il s'agit pour la compagnie de retrouver le contact direct avec le public, de dialoguer avec le public et de venir directement à lui. De plus, les différentes manifestations organisées dans le cadre de l'évènement visent à découvrir notre ville sous un nouvel angle. Cette année nous avons choisi comme thématique les métiers et pour parler des savoir-faire nous investissons le CFA de boulangerie pâtisserie de Rouen pour une lecture sur la gourmandise, le musée Flaubert et de l'histoire de la médecine pour parler du personnel soignant ou encore la maison du devoir à Mont-St -Aignan pour y évoquer le compagnonnage et son évolution."

Quels sont les textes sélectionnés?

"Les textes répondent au lieu. Il y a beaucoup de travail de recherches en amont car il faut que ces textes se prêtent à l'oralité et que le programme de chaque manifestation soit homogène. Ainsi au musée Flaubert et d'histoire de la médecine nous avons choisi entre autre de lire le des portraits de soignants d'Eduardo Berti rédigés au cours d'une résidence d'écrivain au CHU, des textes de Patrick Pelloux, urgentiste ex-chroniqueur à Charlie Hebdo ou de Martin Winckler qui a publié de nombreux essais critiques sur le monde de la santé en France. Mais nous citons aussi Baptiste Beaulieu, un jeune bloggeur dont le livre décliné en BD est plein d'humour. Ce sont aussi bien des témoignages que des chroniques ou des essais. Au CFA nous avons fait la part belle aux sensations grâce aux textes de Philippe Delerm et à la Maison des compagnons du devoir nous livrons une vision moderne du compagnonage grâce à des témoignages de compagnons, tout en citant aussi des titres incontournables pour les compagnons. Chaque manifestation nous permet de mixer les styles, au CFA on entendra aussi bien des classiques comme Pagnol que des extraits d'ouvrages plus récents comme les délices de Tokyo de Sukegawa."

Comment s'organisent les lectures?

"Chaque évènement rassemble en moyenne deux à cinq lecteurs, en majorité des membres de la compagnie mais nous avons aussi un invité de marque cette année: le comédien fétiche de Robert Guédiguian, Jacques Boudet, qui viendra nous parler de son parcours. Ce comédien qui célèbre 50 ans de carrière évoque, sous la forme d'une narration libre, son métier. Plus qu'une simple lecture à voix haute ces manifestations sont généralement présentées sous la forme d' un spectacle complet, la musique ou les images venant compléter le texte comme le laisse entendre le thème choisi: " des métiers, des images et des mots". Lors de la manifestation qui évoque le métier de photographe animée par l'artiste Willy Ronis, images projetées et musique originale d' Alexandre Rasse viennent ainsi enrichir le témoignage. Il s'agit d'un véritable dialogue entre musique et lecture. Le cadre est également aménagé de manière à répondre aux textes avec des expositions photographiques comme celle de Serge Périchon au CFA ou celle de Pierre Olingue au Labo Victor Hugo".

Pourquoi l'appeler "Victor dans la ville"?

"Victor c'est le prénom de l'enfant sauvage de l'Aveyron dont la découverte avait défrayé la chronique au 19e, c'est aussi le nom d'une pièce surréaliste de Roger Vitrac :Victor ou les enfants au pouvoirs. C'est une référence qui m'a plu lorsqu'il a fallu donner un nom à notre compagnie théâtrale en 2001. cela me permet de souligner l'aspect hors-norme de nos manifestations et de nos spectacles et Alias Victor c'est aussi une référence au jeu de masque. Alors puisque notre compagnie s'appelait Alias Victor, l'évènement a naturellement pris le nom de Victor dans la ville, d'autant plus que cela suggère une idée de parcours. En effet nous investissons divers lieux au cours de la manifestation et nos sélections de lectures répondent systématiquement aux lieux qui les accueillent."

Pratique. du vendredi 26 janvier au dimanche 28 janvier. A Rouen. Entrée libre. Programme sur www.aliasvictor.fr

