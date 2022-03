Nature. Les mares forestières et leurs secrets

Pour cette balade commentée du dimanche 21 janvier, Julie Haltz animatrice nature à la maison des forêts emmène les curieux à la découverte des différentes mares localisées à proximité de la maison des forêts à St Etienne du Rouvray : " Il s'agit d'apprendre à observer ces mares, d'établir des typologies, d'analyser leur état de conservation et leur fonctionnement", annonce la jeune femme.

Des rôles méconnus

Cette excursion commence au pied de la maison des forêts avec une mare pédagogique entretenue par le personnel de la maison des forêts, puis se poursuit à la mare à Argile :" C'est un bassin de rétention d'eau aménagé par l'homme mais les plantes qui s'y trouvent agissent comme des dépolluants naturels". Un peu plus loin une mare produit de la tourbe grâce à une plante appelée la Sphaigne. Ces exemples permettent de comprendre également l'impact de l'homme sur le cycle des mares: " Si une mare n'est pas entretenue par l'homme elle est naturellement amenée à disparaître, comblée par l'érosion et les déchets végétaux. L'impact n'est pas toujours négatif et peut permettre de favoriser le développement d'un écosystème". Les mares ont également leur rôle à jouer dans le cycle de l'eau en permettant de stocker les eaux de pluies " qu'elles redistribuent à leur environnement en période sèche", précise Julie.

Un écosystème complet

Les mares sont également un atout pour la biodiversité. Elles ont un rôle à jouer dans la chaîne alimentaire. " Certaines espèces sont cependant des nuisibles et n'ont pas leur place dans les mares d'une forêt de Normandie, souligne Julie. On retrouve par exemple dans la mare à argile des écrevisses américaines ou des perches soleil introduites par les pêcheurs: elles viennent chambouler l'écosystème de la mare. Il n'y d'ailleurs pas de poisson normalement dans une mare de forêts, souligne Julie, puisque ces mares ont un cycle court. C'est un milieu stagnant susceptible d'être asséché". Si les amphibiens qui l'habitent sont partie hiberner au pied des souches en ce moment, les visiteurs pourront cependant apprécier la végétation environnante-les iris, les joncs, la massette, le potamot, la menthe et le phragmithe plus connu sous le nom de roseau- ainsi que les canards et les poules d'eau qui s'y retrouvent.

Pratique. Dimanche 21 janvier à 15h. Maison des forêts de St-Etienne-du-Rouvray. Gratuit. 02 35 52 93 20

