Zoé de Soyres représente la Normandie au Concours de plaidoiries des lycéens

Zoé de Soyres, lycéenne à Fécamp (Seine-Maritime), représentera la Normandie au Concours de plaidoiries des lycéens au Mémorial de Caen (Calvados) le vendredi 26 janvier 2018. Sa plaidoirie traite des violences sexuelles.

Le Mémorial de Caen (Calvados) accueille du 26 au 28 janvier 2018 ses concours de plaidoiries : concours de plaidoiries des lycéens (vendredi 26 janvier), concours des élèves avocats (samedi 27 janvier) et concours de plaidoiries des avocats (dimanche 28 janvier). Zoé de Soyres, jeune fille de 16 ans, représentera la Normandie au Concours des lycéens.

• À lire aussi : Concours de plaidoiries : Zoé de Soyres, lycéenne à Fécamp, lauréate



Zoé de Soyres habite Criquetot-L'Esneval (Seine-Maritime). Elle est en première ES au lycée de la Providence à Fécamp. Sa plaidoirie traite des violences sexuelles et s'intitule "Femme, jusqu'à quand laisseras-tu le silence t'écrase ?". La lycéenne a tenté le concours pour "faire valoir mes opinions, travailler sur le fond et trouver la bonne argumentation". Écoutez-la :

Des causes à défendre

Ils seront quatorze lycéens à défendre une cause lors de ce concours de plaidoiries. Cette année ils sont plusieurs à traiter le thème des agressions sexuelles et du viol, dont notre Normande. Parmi les autres thèmes, on peut citer les migrants, la Syrie, les enfants soldats ou encore les libertés en Égypte.

Les prix

Cinq prix recomposent le Concours de plaidoiries des lycéens.

1er – Prix du Mémorial (trois jours à New-York avec visite du siège de l'ONU).

2e – Prix de la MGEN

3e – Prix Amnesty International (visite d'Amnesty France à Paris).

4e – Prix Reporters sans frontières.

5e – Prix du jury lycéen.

A LIRE AUSSI.

Caen : le palmarès 2017 du concours des plaidoiries du Mémorial

Mémorial : vingtième édition des Plaidoiries des lycéens

Deux Caennaises remportent la finale normande du concours de plaidoiries des lycéens

Concours de plaidoiries au Mémorial de Caen : découvrez le jury