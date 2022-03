Rouen. Seine-Maritime : il menace de mort et insulte un magistrat

L'affaire commerciale de ce gérant de société est mise en liquidation judiciaire en 2017. Originaire du Nord de la France, il retourne chez les siens mais, à l'occasion des fêtes de fin d'année. Le samedi 30 décembre 2017, il revient à Neufchatel-en-Bray (Seine-Maritime), ville dans laquelle il exerçait ses fonctions de gérant pour faire quelques courses sur la place du marché. Par le plus grand des hasards, il y rencontre le magistrat administrateur judiciaire en charge de son dossier et qui a décidé de la mise en liquidation de sa société. Pris de colère, il l'insulte, menace de lui "casser la gueule" et profère des menaces de mort à son encontre, lui promettant "quatre balles". Puis il repart chez ses parents dans le Nord. Le vendredi 5 janvier 2018, le magistrat porte plainte.

Une contrariété "non maîtrisée"

Recherché et géolocalisé, il est interpellé et placé en garde à vue. Une perquisition de son domicile est diligentée, au cours de laquelle on retrouve une carabine non déclarée. À la barre, le prévenu entame un long monologue retraçant l'historique des faits. Il assure "n'avoir pas maîtrisé sa contrariété", devant l'air "nonchalant et désabusé du magistrat", ce qui l'a fait sortir de ses gonds mais il affirme qu'il n'avait aucune intention de mettre ses menaces à exécution, quand bien même l'affaire pourrait bien se terminer par un suicide, ajoute-t-il à la barre. Pour le ministère public, "Les éléments intentionnels d'intimidation sont avérés". Pour sa défense, "Les faits restent bien flous dans leur réalité". Reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés à l'audience du vendredi 19 janvier 2018, la Tribunal le condamne à un mois de prison avec sursis.

