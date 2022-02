Rouen. Accusé d'outrage, il veut porter plainte contre la Police

C'est le 16 février 2017 vers deux heures du matin qu'un individu est signalé aux services de Police en état manifeste d'ébriété dans un bar à Petit-Quevilly.

Il insulte la Police

Les policiers veulent le contrôler mais cela se passe mal. À l'extérieur du bar, un verre à la main qu'on lui a pourtant sommé de poser afin de procéder à une fouille en règle, le prévenu refuse d'obtempérer et insulte les policiers. Amené au Centre Hospitalier le plus proche, il réitère ses injures et profère des menaces de mort à leur encontre pendant le trajet. Il en profite pour dégrader l'équipement intérieur du fourgon de police. Dans la salle d'attente de l'hôpital, il mime un geste de la tête pour agresser un policier, lui crache au visage, refuse le test de l'éthylomètre et ne veut pas décliner son identité.

Il veut porter plainte

Placé en garde à vue, il dit être "joyeux mais pas ivre", prétend avoir été victime des coups des policiers et veut porter plainte, arguant du fait qu'à l'hôpital, des témoins pourront attester des mauvais traitements subis. À la barre, il déclare : "J'ai été respectueux envers les policiers". À son casier judiciaire, douze condamnations sont portées pour vols, outrages et rébellion, la dernière datant du 10 mars 2015. Pour le Ministère Public, "Les faits, reconnus, méritent une sanction pénale". Pour sa défense, "Les témoignages accusateurs sont absents dans ce dossier". Reconnu coupable des faits de violences et d'outrages à l'audience du mercredi 20 décembre 2017, le Tribunal le condamne à une peine amende de cent euros.

