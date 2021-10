Rouen. Économie d'énergie : les bons gestes à adopter à la maison

Ce sont des gestes simples que tout le monde connaît ou presque, sans toutefois les appliquer systématiquement à la maison. Pourtant, ces comportements sont le début des économies d'énergie et de la réduction de son impact sur le climat. Les conseils des animateurs du service d'éducation à l'environnement de la Métropole Rouen Normandie.

Économiser l'eau

Évidemment, il est important de couper le robinet quand on se brosse les dents ou lorsque l'on se savonne sous la douche. D'autres initiatives peuvent permettre de limiter votre consommation d'eau. Par exemple, installer des mousseurs sur l'ensemble des robinets. Pour quelques euros, ils permettent de limiter le débit jusqu'à 50%. Autre astuce, placer un sac rempli d'eau ou une bouteille dans sa chasse d'eau pour réduire sa consommation. Enfin, privilégier l'utilisation d'un lave-vaisselle aux dernières normes, qui consommera une dizaine de litres d'eau, contre 30 L en moyenne pour une vaisselle faite à la main.

Économiser l'électricité

Là aussi, pour ce qui est de la consommation d'électricité, certains gestes sont de l'ordre du bon sens : éteindre la lumière lorsque l'on quitte une pièce, ne pas laisser les objets électriques en veille, baisser le thermostat d'un degré dans la maison, chauffer raisonnablement la nuit… L'entretien des appareils et de l'électroménager est aussi primordial. Un chauffe-eau entartré peut entraîner une surconsommation d'énergie jusqu'à 50%, selon les modèles. Il est aussi nécessaire de dégivrer son congélateur, de nettoyer régulièrement la grille de l'arrière de son frigo, ou encore les interstices de vos radiateurs. Dans la cuisine, que vos plaques fonctionnent à l'électricité ou au gaz, pensez à adapter la taille de votre casserole à vos plaques, et à couvrir la casserole lorsque vous faites bouillir de l'eau ce qui permet de consommer jusqu'à quatre fois moins d'énergie. Privilégiez les fonctions "éco" des lave-vaisselle et lave-linge, permet également de limiter sa consommation énergétique avec des résultats identiques.

Pour aller plus loin, expo "Un petit geste pour moi, un grand pas pour la planète" à l'atelier de la COP 21 à Rouen, rue du général Giraud.

