La direction du Cargö reproche en effet au groupe de rap d'avoir tenu des propos homophobes. Deux concerts ont déjà été annulé dans cette même tournée, à Angers et à Saint-Etienne. A Caen, le concert devrait avoir lieu, mais sous certaines conditions. Le groupe devra par exemple accepter de rencontrer public et associations dans l'après-midi, et s'excuser avant leur concert.