Un jeune jockey entre la vie et la mort après une chute lors d'une course à Argentan

Un jeune jockey de 21 ans a été grièvement blessé samedi lors d’une course de plat sur l’hippodrome d’Argentan. Une chute collective de 4 jockeys dans la 6ème course au premier virage. 3 cavaliers ont été légèrement blessés. Le 4ème, ne s’est pas relevé. Il est resté inconscient sur la piste après avoir été piétiné par les chevaux. La jeune victime a été évacuée vers le centre hospitalier d’ Alençon dans un état de mort cérébrale. Le jeune driver, est originaire de Chantilly. Il avait une centaine de courses à son actif. Le parquet d’Argentan a ouvert une enquête dimanche soir pour tenter de définir les circonstances exactes du drame et d’éventuelles responsabilités.