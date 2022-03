Tôtes. Seine-Maritime : un financement participatif pour des éoliennes près de Tôtes

Valorem (opérateur en énergies vertes) a lancé un projet de parc d'éoliennes à Tôtes et Calleville-les-Deux-Eglises (Seine-Maritime). Il s'agit d'implanter deux éoliennes à Tôtes et deux autres à Calleville-les-Deux-Eglises. Les premières études ont été lancées fin 2012. La demande d'autorisation unique a été déposée en mars 2016 et un débat public a suivi. L'autorisation unique a été acceptée en mai 2017 et depuis le projet fait l'objet de quatre recours contentieux.

Impliquer la population locale

Pour autant la société Valorem espère que le projet verra le jour d'ici deux à trois ans. Elle poursuit son travail d'étude et pour financer un mât de mesure du vent, Valorem a lancé un financement participatif. Cela permet une implication locale estime Nicolas David, chef de projet à Valorem :

Financement participatif pour un parc éolien en Normandie Impossible de lire le son.

100 000 euros espérés

Avec son opération de financement participatif Valorem espère débloquer 100 000 euros (la cagnotte a atteint plus de 50 000 euros). Les personnes intéressées doivent habiter la région. Plus elles sont proches de Tôtes et Calleville-les-Deux-Eglises, plus elles toucheront un taux d'intérêt supérieur. Pour ce faire, la société utilise la plateforme Tudigo. Il s'agit du premier site de crowdfunding des entreprises de l'économie réelle. Le financement participatif de Valorem se poursuit jusqu'au 31 janvier 2017.

