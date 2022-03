Caen. Familicare, l'application qui aide le personnel soignant des personnes maintenus à domicile

Une année de réflexion avant d'être dévoilée au grand public, et voilà l'application gratuite Familicare dédiée au maintien à domicile de personnes dépendantes, disponible depuis le jeudi 11 janvier 2018 sur les plateformes de téléchargement. Une centaine de téléchargements plus tard, les deux porteurs de projet, deux infirmiers libéraux établis à Caen et Carpiquet (Calvados) ont pu bénéficier des premiers retours. "Nous avons ainsi pu corriger quelques bugs informatiques et on nous a rapporté que l'application est simple et utile", se réjouit Idriss Mzari.

• Lire aussi : Maintien à domicile : avec Familicare, des Caennais veulent soutenir les aidants



Bénéficier du même niveau d'information

L'objectif de Familicare est de favoriser la coordination des soins pour faciliter le maintien à domicile. À distance, les aidants peuvent ainsi prendre des rendez-vous ou s'assurer du bon suivi d'une prescription de médicaments. Surtout, toutes les personnes qui ont accès au profil du patient sur l'application, bénéficient du même niveau d'informations, ce qui peut s'avérer utile pour les personnels soignants. "Commence pour nous une nouvelle phase : celle de trouver des partenaires", assure Ludovic Sourdin, le deuxième porteur du projet. Des rendez-vous avec des représentants de l'Agence régionale de santé, des collectivités locales et des centres locaux d'information et de coordination sont d'ores et déjà programmés.

A LIRE AUSSI.

Dépendance: créé en 2016, le "droit au répit" encore peu utilisé par les "aidants" familiaux

Etats-Unis: les républicains, divisés, reportent le débat sur Obamacare