Deauville. Un acteur de Harry Potter à Deauville pour la Nuit du livre

Notez le dans votre agenda … Un acteur de la saga Harry Potter sera à Deauville (Calvados) le samedi 3 février2018 pour la Nuit des livres Harry Potter.

Il s'agit de Stanislav Yanevski, alias Viktor Krum, qui apparaît dans Harry Potter et la Coupe de Feu. Il se prêtera au jeu des dédicaces et aux photos. Informations et inscriptions : ici

La Nuit des livres Harry Potter promet de belles surprises : une plongée dans la forêt interdite, un escape game Harry Potter, des rencontres avec les doubleurs des voix françaises ...