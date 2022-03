Caen. Hôtel de Than : un lieu historique transformé en appartements de luxe

C'est l'un des derniers monuments du XVIe siècle subsistant à Caen (Calvados) qui reviendra bientôt à la vie. Après deux ans de travaux, l'hôtel de Than, situé juste à côté de l'ancien cinéma Pathé, dans le centre-ville, devrait rouvrir ses portes d'ici le mois d'avril. "Aujourd'hui, 60% de la ville est du béton de la Reconstruction, souligne Son Descolonges, gérant de Conserto, la société en charge de la restauration des lieux. Avec celui d'Escoville, c'est le seul hôtel particulier de la Renaissance que l'on puisse y trouver."

À l'intérieur de ce lieu chargé d'histoire, sept appartements de haut standing ont été aménagés, dont un, installé dans la tourelle, offre "une vue presque à 360° sur la ville". Au rez-de-chaussée, un commerce verra également le jour. Plusieurs candidats ont déjà postulé et il s'agira probablement d'une "enseigne nationale, moyenne ou haut de gamme, assez solide pour ternir dans la durée", dans cet emplacement commercial stratégique du secteur du Belivet que la municipalité cherche à redynamiser.

L'histoire se lit sur les murs

D'importants travaux ont donc été réalisés, tout en préservant le caractère historique des lieux. "Nous avons notamment restauré la façade dans ses couleurs et décors d'origine, présente Son Descolonges. L'idée est de laisser visible l'histoire, les affres du temps sur le bâtiment : la partie plus rosée par exemple date de l'incendie à la Libération."

Les lucarnes et leurs détails de décors et de personnages font notamment la singularité de l'hôtel particulier. - Consterto

Autre restauration importante : les fenêtres d'époque, "en préservant les vitraux, et surtout les lucarnes. Ce sont elles qui forment le détail qui rend l'hôtel de Than si exceptionnel. Ce sont les plus belles que j'ai pu voir", assure cet entrepreneur spécialisé dans la restauration des monuments historiques qui certifie que "les passionnés d'histoire s'y retrouveront."

A LIRE AUSSI.

L'Hôtel de Crillon renaît place de la Concorde à Paris, après 4 ans de travaux

La fripe, c'est chic