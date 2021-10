Deux jeunes ornais âgés de 18 et 19 ans condamnés à des peines de prison pour un braquage dans une supérette à Damigny en aout 2010, puis une tentative de vol dans un tabac-presse à Argentan en septembre l’année dernière... le plus âgé écope de 3 ans de prison dont 1 an et demi avec sursis, une mise à l’épreuve de 3 ans, le second est condamné à 2 ans de prison avec sursis et 2 ans de mise à l’épreuve .