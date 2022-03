Lisieux. Lisieux: Mosaic La Salle fait son show [publireportage]

Salle multifonctions à dominante culturelle, Mosaic La Salle trouve son équilibre dans son identité entre activités de loisirs et diffusion de spectacles professionnels. Mosaic La Salle dispose d'un pôle répétition et enregistrement (deux studios) et propose également des résidences d'artistes. Depuis le début d'année, elle concocte aussi une programmation de concerts de talents confirmés de dimension régionale, et de jeunes découvertes.

Un lieu dédié à la musique

" Nous ouvrons aujourd'hui, une nouvelle page de la vie de Mosaic. Mais ce faisant, nous lui donnons surtout les moyens de prolonger son ambition, depuis sa création. Celle d'un lieu de rencontres, de partage, entre les associations, entre les générations. Et lorsque nous avons choisi il y a quelques mois d'en faire un futur lieu dédié à la musique, à la danse et à l'humour, c'était pour donner à ce lieu une offre d'animation qui lui manquait. Mais c'était aussi, et plus largement, une façon de réaffirmer une volonté de rendre Lisieux plus attractive, plus animée, plus séduisante. Mosaic La Salle va permettre d'accueillir une nouvelle diversité de projets et de faire de Lisieux une ville toujours plus ouverte sur le territoire ", explique Bernard Aubril, Maire de Lisieux.

Billetterie sur place Tarif normal : 6 € Tarif réduit : 3 € (- de 18 ans, étudiants, chômeurs) Buvette sur place, ouverture des portes à 20h30 Adresse : 13 boulevard Pasteur 14100 Lisieux

