Lisieux. Le festival gratuit Ochapito fait son retour à Lisieux

Une vague de couleurs et de créativité se déploie pendant quatre jours place de la République à Lisieux (Calvados) jusqu'au samedi 7 octobre 2017. Cette année, le festival Ochapito revient sur le thème de l'eau. D'années en années, ce festival prend de l'ampleur et s'impose désormais auprès des lexoviens et de la région. Plus de 4 500 personnes ont été accueillies sur l'édition de l'an dernier. Cette année, le festival s'installe au coeur de la ville, l'espace idéal pour cet événement.

Un festival d'une ampleur inédite !

En tout deux scènes, une petite pour accueillir les groupes et plus grande pour les têtes d'affiche - parmi lesquelles Babylon Circus, Manu Dibango ou encore Emir Kusturica - mais aussi un chapiteau, plus de 20 concerts proposés, 120 artistes attendus et 5000 m² d'espaces en centre-ville.

Ochapito prend de l'ampleur et s'affirme véritablement comme festival à part entière. Il propose d'ailleurs pour cette nouvelle édition un pass'3 jours et l'accès gratuit à certains concerts. Les enfants pourront également s'amuser autour des jeux et structures gonflables. Alors n'hésitez pas à venir en famille découvrir ce festival.

Pratique. Jusqu'au samedi 7 octobre. Entrée libre le samedi soir. Place de la République à Lisieux. Infos sur www.festivalochapito.com