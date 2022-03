Quincampoix. Dakar 2018 : Benoit Vatelier, pâtissier près de Rouen vit l'aventure de l'intérieur

C'est le début d'un rêve de gosse qui commence à se matérialiser. Le mercredi 3 janvier 2018, Benoit Vatelier est arrivé au Pérou pour un séjour de près de trois semaines en Amérique du Sud. Le pâtissier de Quincampois (Seine-Maritime) n'est pas là pour le tourisme, mais pour participer au Dakar 2018 dans le rôle d'un assistant de l'équipe de son ami Étienne Smulevici.

"J'aime l'aventure et le temps passe vite, confie le Normand de 51 ans, qui rejoint la caravane du rallye-raid pour la première fois. Depuis tout gamin, je rêve de le faire en tant que pilote moto mais ça coûte cher, il faut une longue préparation, des sponsors…" Habitué des courses en deux-roues, Benoit Vatelier participera à son retour d'Amérique latine à son cinquième Enduro du Touquet.

Revenir en jour en pilote

S'il veut "se rendre utile" pour son équipe sur le bivouac en montant les tentes ou en partant à la chasse aux informations, le pâtissier a évidemment une idée derrière la tête. Celle de prendre la mesure de l'événement pour y revenir en tant que pilote. "C'est un grand repérage pour me dire que je suis capable de le faire ou qu'il faut que je me replie sur d'autres épreuves." Et même s'il s'agissait de son seul Dakar, Benoit Vatelier aura au moins une fois profité de la course de l'intérieur, de la présence de stars de la discipline et de paysages à couper le souffle. "Je suis ému d'être là, c'est tellement mieux qu'à la télé", conclut-il.