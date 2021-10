Illuminations à Caen : au plaisir des yeux !

“630 points de la ville seront décorés ; 500 d’entre eux sont situés dans le centre-ville et 130 dans les quartiers. Ce qui représente un total de 14 kilomètres de guirlandes dans 220 arbres, ainsi que 566 motifs répartis sur 184 traversées et 218 candélabres”, explique t-on à la mairie.

545 000 € de budget

Nouveauté cette année : la capitale régionale s’illuminera dès la tombée de la nuit jusqu’à minuit, et de 6 h au lever du jour (de 0h30 à 5h30 en 2010) et ce, grâce à la mise en place d’horloges astronomiques qui commanderont l’allumage et l’extinction des feux. Les nuits du samedi 24 au dimanche 25 décembre, et du samedi 31 au dimanche 1er janvier, seront en revanche entièrement illuminées. “Le budget de l’opération, qui comprend également des prestations annexes comme les différents marchés de Noël, est de 545 000 € sans augmentation par rapport à l’an passé. Il représente une baisse de 20% par rapport à 2008”, souligne la municipalité, qui ajoute : “La durée globale de fonctionnement sera réduite de 47 heures par rapport à 2010, réduisant ainsi la consommation d’énergie de 10%”.