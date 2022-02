Caen. Tempête Eleanor : inondations, accidents... Bilan dans le Calvados

Les vents ont soufflé jusqu'à 123 km/h à Caen (Calvados) et jusqu'à 113 km/h sur la côte à Bernières-sur-Mer (Calvados) mercredi 3 janvier 2018. Et pendant le passage de la tempête Eleanor, les pompiers ont dû gérer 271 appels à partir de 3h du matin.

Deux accidents de la route

Parmi les événements marquants à signaler, on retient surtout deux accidents de la route dans la matinée. À Juaye-Mondaye et Penne-Depie, deux voitures ont percuté des arbres, occasionnant deux blessés légers.

Du côté de Mondeville, près de Caen, 120m2 de bardages ont été arrachés d'une surface commerciale. 60 autre m2 menaçant de s'effondrer ont également dû être sécurisés.

Les planches de Deauville inondées

Mais c'est en bord de mer que les interventions ont demandé le plus d'effort. La tempête Eleanor a notamment provoqué des inondations de 25 centimètres à Deauville. Les célèbres planches se sont retrouvées les pieds dans l'eau. Chez sa voisine trouvillaise, la digue a dû être évacuée et certaines rues ont été fermées à la circulation à cause, là aussi, d'inondations, qui ont touché plusieurs commerces et immeubles.

La digue de Ver-sur-Mer lâche sur sept mètres

À Villerville, trois personnes se sont retrouvées piégées par les eaux dans un restaurant. Du côté de Dives-sur-Mer, le port a débordé tandis qu'à Houlgate, la voie de train a été inondée. À noter également, plusieurs ruptures digues comme à Asnelles mais surtout à Ver-sur-Mer où une centaine d'habitations ont été là inondées. Une salle a été ouverte pour accueillir les habitants, qui sont également pris en charge par une association.

Les rues inondés après la rupture de la digue de Ver-sur-Mer. - Claude Vallart

