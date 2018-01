Le Havre : des associations veulent des logements pour des mineurs isolés

Au Havre (Seine-Maritime), un collectif d'associations est mobilisé depuis le 18 décembre 2017 pour soutenir des Mineurs non accompagnés. Des mineurs migrants qui devraient être pris en charge par l'Aide sociale à l'enfance du département. Ils seraient une quinzaine à dormir dans la rue.

Lundi 18 décembre 2017, un collectif d'associations a interpellé le Conseil municipal du Havre (Seine-Maritime) sur la question des Mineurs non accompagnés (MNA). Certains d'entre eux dormiraient dans la rue alors qu'ils devraient être pris en charge par l'Aide sociale à l'enfance du département. Le collectif est composé de trois associations : Des lits solidaires, Association Havraise de solidarité avec tous les immigrés (AHSETI) et Réseau éducation sans frontières.

50 mineurs isolés suivis par an au Havre

Le collectif a organisé une deuxième manifestation à l'Hôtel de ville du Havre, mercredi 27 décembre 2017. Ces associations ont vu passer et suivi 50 jeunes en un an. 24 ont été pris en charge, six sont encore en évaluation par l'Aide sociale à l'enfance dont quatre sont à l'abri suite à l'intervention du collectif le 18 décembre, dix ont été perdus de vue (ils ont certainement quitté le Havre) et dix sont en procédure de requête (leur dossier a été refusé par l'Aide sociale à l'enfance) et donc à la rue. Écoutez Chantal Nguyen, bénévole à l'AHSETI :

Le collectif havrais demande à la municipalité du Havre de trouver des solutions d'hébergement d'urgence pour la quinzaine de MNA qui n'a pas de toit.

Du côté du département de Seine-Maritime, qui gère l'Aide sociale à l'enfance, il conteste le fait que ces jeunes soient mineurs et estime que c'est à l'État de les prendre en charge.

Le département de Seine-Maritime répond aux associations. - Département 76

Des lits solidaires, AHSETI et Réseau éducation sans frontière souhaiteraient la tenue d'une table ronde de concertation pour trouver une solution dans le traitement des dossiers de ces jeunes, mineurs ou majeurs. Une table ronde souhaitée entre le collectif, la municipalité du Havre, le département et la sous-préfecture.

A LIRE AUSSI.

À Rouen, trois jeunes migrants dorment dans la rue: les associations se mobilisent

La Seine-Maritime accusée d'abandonner quatre migrants mineurs à leur sort

A Paris, les enfants des rues de la Goutte d'or refusent toute prise en charge

Protection de l'enfance: des familles d'accueil très recherchées

"Jungle": les mineurs à leur tour conduits loin de Calais