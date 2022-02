Théâtre. Théâtre à Caen : 14 juillet, un acteur seul face à lui-même

Que dire de cette pièce, jouée au Théâtre des cordes à Caen (Calvados) lundi 8 et mardi 9 janvier 2018 si ce n'est qu'elle se situe dans un registre sans définition. L'acteur Fabrice Adde se livre à un exercice difficile, celui de jouer seul devant son public. Prétextant une conférence sur la prise de parole en public, l'acteur cherche la place de l'acteur dans le monde d'aujourd'hui. Empli de doutes et de questionnements, Fabrice Adde dissèque cet univers si particulier tout en rendant hommage à la place de l'acteur au théâtre.

Une pièce à la fois déroutante et jubilatoire

C'est aussi une déclaration d'amour entre le théâtre, le monde et l'acteur. 14 juillet est à la fois insaisissable, sincère, drôle. Passant de Gabily, écrivain et homme de théâtre à Claudel, dramaturge et poète avec une aisance déconcertante, cette pièce ne vous laissera pas indifférent, c'est certain.

Pratique. Lundi 9 et mardi 9 janvier à 20h au Théâtre des Cordes. Tarifs de 15 à 26 €. Infos au 02 31 46 27 29

