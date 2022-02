Sées. Le message de Noël de l'Évêque de Séez

À chaque grande fête religieuse (Pâques, Toussaint, Noël), Monseigneur Jacques Habert, Évêque du diocèse de Séez, adresse un message. Aux Fidèles. Mais aussi à l'ensemble des habitants de son diocèse. C'est le cas à l'occasion des fêtes de Noël 2017.

Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire, voilà les paroles, extraites de l'Évangile, que des centaines de millions de chrétiens vont entendre le soir de Noël. Ils les entendront dans tous les continents, dans des conditions très diversifiées de sérénité, de festivité, ou de pauvreté et de guerres. C'est vers cet enfant nouveau-né que nos regards vont se porter dans les crèches que nous aurons installées dans nos églises, nos chapelles, nos maisons, nos écoles catholiques.

À cette époque, pas d'internet, pas de réseaux sociaux, pas de JT, et pourtant une nouvelle dont on parle encore 2000 ans après.

Voilà comment Dieu a choisi de se révéler, voilà le chemin qu'il a voulu prendre. Ce chemin c'est celui de l'humilité, de la pauvreté, de la famille. Pas étonnant dès lors que Noël correspond toujours à ce temps de partage, ce temps en famille, ce temps de solidarités multiples avec les plus fragiles. Telle est bien la beauté et la magie de Noël qui permet à tous de se réjouir : nous chrétiens qui fêtons la naissance du sauveur, mais quiconque qui accepte de regarder cet enfant dans sa fragilité, son innocence, et les promesses de vie qu'il apporte.

Dans notre société souvent très divisée, l'expression "trêve de Noël" peut retrouver tout son sens. Elle demeure un précieux héritage. Accueillons-la avec reconnaissance et enthousiasme, mettons-la en pratique.

Bon Noël à tous.

Mgr Jacques Habert, Évêque de Séez.

Au micro de Tendance Ouest, l'Évêque explique ce qu'il a voulu exprimer :

Mgr Jacques Habert Impossible de lire le son.

À l'occasion de ce Noël 2017, le diocèse de Séez distribue gratuitement 10 000 exemplaires de l'Évangile selon Saint-Marc, l'un des quatre évangélistes. "Le plus facile à lire … il est bien que les chrétiens lisent l'Évangile au moins une fois", explique Philippe Pottier, vicaire général. Avec l'Avent, début décembre, c'était aussi le début de l'année Saint-Marc. Le petit fascicule est disponible dans les églises, près des crèches. Cette distribution est une première pour l'évêché. Jacques Habert :

Mgr Jacques Habert Impossible de lire le son.

A LIRE AUSSI.

Orne : les gros chantiers du diocèse de Séez