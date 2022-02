Sées. Jacques Habert, l'Évêque de Séez va visiter le monde "hyper-rural"

Alors que jeudi 14 décembre 2017 à Cahors (Lot), le Premier Ministre, s'est intéressé aux zones rurales et à leur revitalisation, l'évêque du Diocèse de Séez (Orne), Monseigneur Jacques Habert, annonce qu'en 2018, il allait multiplier les visites au monde rural, au plus près du terrain et de ses acteurs.